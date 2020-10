Canal de Panamá expresa condolencias por fallecimiento de William O’Neil

Nacido en Ottawa, Canadá, O’Neil se graduó de ingeniero civil en University of Toronto, en 1949, y ocupó varios puestos en el Departamento Federal de Transporte y estuvo, en particular, asociado a la Autoridad de Vías Marítimas de St. Lawrence. Obtuvo tres doctorados honorarios: doctor en leyes (honoris causa) de la Universidad de Malta, en 1993; doctor en ciencias (honoris causa) de la Universidad Nottingham Trent, Reino Unido, en 1994; y doctor en leyes (honoris causa) del Memorial University de Newfoundland, Canadá, en 1996.

