Canal de Panamá apoya campaña para poner fin a la violencia de la mujer

“El Canal de Panamá se compromete a no desfallecer en la tarea de crear conciencia, dentro y fuera de la organización sobre la importancia de no relegar a las mujeres, de creer en sus competencias y de otorgarles el espacio que merecen”, dijo la subadministradora de la vía acuática, Ilya Espino de Marotta, durante un panel virtual organizado en conjunto con ONU Mujeres.

