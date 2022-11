Canadá, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

La calidad de Kevin de Bruyne resultó efectiva para controlar el medio del campo, desde donde los belgas pudieron aguantar las ofensivas canadienses. El del Manchester City comenzó a demostrar su calidad y, aunque tardó en entrar al partido, se hizo con la manija en la segunda mitad. No obstante, Canadá no le giró la cara al partido y aunque se encontró con un sensacional Courtois bajo palos, terminó el partido presionando en campo rival y dejando la sensación de merecer el empate.

El Áhmad bin Ali Stadium acogió un partido que empezó muy animado, con los de John Herdman generando peligro y ofreciendo una presión alta en campo rival. Ese ímpetu inicial de los canadienses casi encuentra el premio del gol, pero Courtois se hizo fuerte bajo palos. El jugador del Bayern de Munich no logró acertar desde los once metros después de que el VAR avisará al colegiado de una mano de Yannick Carrasco en el área.

You May Also Like