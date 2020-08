Campylobacteriosis, qué es y cómo evitarla

Aunque no todas las personas contraen la bacteria al consumir los productos indicados, las que se encuentren más débiles o están inmunodeprimidas corren más riesgos . Además, durante el verano hay que extremar las precauciones. Los alimentos mencionados que pueden producir Campylobacteriosis no son adecuados para llevarlos de picnic o a la playa.

La Campylobacteriosis es una bacteria que se contagia por el consumo de “carne y productos cárnicos poco cocidos, así como leche sin hervir o contaminada” , afirma la OCU. Los CDC también completan que si se come un alimento que ha estado en contacto con otro que estaba infectado o con agua que no haya sido tratada debidamente, también se puede producir el contagio.

You May Also Like