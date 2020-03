Campeón olímpico cuenta su lucha contra el coronavirus

“Aunque los síntomas más severos (fiebre extrema) se han aliviado, todavía estoy luchando con una fatiga grave y una tos residual que no puedo sacudirme”, escribió Van der Burgh. “Cualquier actividad física, como caminar, me deja exhausto por horas”.

“De lejos, el peor virus que he padecido a pesar de ser una persona sana con pulmones fuertes (no fumo/hago deporte), vivir un estilo de vida saludable y ser joven”.

