Campaña de Trump sufre reveses legales en 2 estados, pero gana concesiones en Pennsylvania | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

“Quiero enfatizar que, para sus propósitos, estas querellas no tienen que tener fundamento. Ese no es el propósito (…) Es crear una oportunidad para enviar un mensaje falso sobre lo que está pasando en el proceso electoral”, dijo Bob Bauer, abogado de la campaña de Biden.

La campaña de Trump también ha indicado que pedirá un recuento en ese último estado. El mánager Bill Stepien ha argumentado que hubo “irregularidades en varios condados de Wisconsin”, pero no ha dado detalles, reportó The Associated Press .

