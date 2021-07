CAMIPA confía en mantener las ventajas en renegociación

El proyecto Cobre Panamá, a cargo de Minera Panamá una de las minas a cielo abierto más grande de Latinoamérica, es objeto de una controversia legal, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997 “Por el cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla”, pero First Quantum defiende que la sentencia no afecta a la concesión en sí misma.

