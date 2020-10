Camiones varados, bloqueo en frontera tico-panameña; la tensión se mantiene

Asimismo, el Ejecutivo reiteró el llamado a cesar las conductas violentas y delincuenciales que se han presentado durante los cuatro días de protestas en donde se han visto agredidas oficiales de Fuerza Pública, daños en carros policiales, obstrucción de vehículos de primera respuesta de emergencia, de transporte de mercancías y de la ciudadanía. El sector privado por su parte, ha mostrado su preocupación de que continúen las manifestaciones pues se han visto afectados seriamente ya que no pueden movilizar los productos de exportación, materia prima, insumos, entre otros e inclusive señalaron que de no detenerse las movilizaciones , se empezarán a suspender contratos.

You May Also Like