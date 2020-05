Camioneros panameños con COVID-19: ‘nos tienen abandonados’ en Nicaragua

PARA VOLVER A PANAMÁ UN CORREDOR HUMANITARIO La situación de los tres camioneros está rozando la desesperación: quieren regresar “lo más pronto posible” a Panamá con sus camiones, que no están dispuestos a abandonar en Nicaragua, pues “ahora que aún el virus no ha evolucionado mucho y aún tenemos fortaleza” para conducir

You May Also Like