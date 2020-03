Caminos complejos para salvar el IVM

Jované se opone. A su juicio, no se le tienen que cargar nuevos costos a los cotizantes. Cree que se pueden conseguir los fondos a través de varias cruzadas. Pone como ejemplo que hay 93 mil trabajadores informales que trabajan para empresas y que no cotizan. Además, el Estado podría tener los fondos que necesitan los pensionados si realmente establece una política de combate a la evasión fiscal.

Jované no está de acuerdo. Considera hay que “volver al sistema solidario como principio no negociable”, para que las nuevas generaciones aporten a los que ya están pensionados o por pensionarse.

Dichos cambios demográficos, contó Tribaldos, le dieron la estocada a un sistema basado en el principio de que la generación nueva paga las pensiones de la anterior, que se retira, y así sucesivamente. “Es muy similar al esquema de la pirámide de Ponzi. Pero las nuevas generaciones no tienen la capacidad de seguir financiando las pensiones de la generación que le sigue, ya que cada año hay una población de pensionados más vieja, que vive mucho más tiempo, soportada por una nueva generación que no crece al ritmo de la anterior”.

You May Also Like