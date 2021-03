Camilo: “Lo único que prometo con mi música es honestidad”

Todo lo que toca es sinónimo de éxito. Este colombiano, que después de un vertiginoso ascenso se ha convertido en uno de los artistas punteros del panorama musical mundial, revienta las listas de ventas con un sonido muy particular -y amable- y variados ritmos latinos con los que promete un viaje de alto voltaje sentimental por sus propias emociones y experiencias de vida.

Es una de las sensaciones musicales del momento. Me cuesta un poco la magnitud de las cosas que estamos consiguiendo y me tengo que parar de vez en cuando a disfrutarlo, porque, cuando estás en una carrera, no tienes tiempo de deleitarte con el paisaje. Por eso me tengo que regalar esas pausas y valorarlo. Lo vivo desde el disfrute, digamos.

¿Ha oído muchas veces aquello de: ‘mira, un latino que triunfa y no le canta a los atributos de las mujeres’? Lo he escuchado, sí. A mí me halaga mucho la opinión de la gente y la manera que ha recibido la música que hago. Me satisface un montón.

¿Por qué Mis manos como título del disco? Se llama así por muchas razones. Primero, porque es un álbum escrito, producido, tocado, grabado, dibujado y entregado por mis manos. Mis manos son el vehículo que lleva todo lo que siento dentro de mí a la vida de otras personas. Son mi herramienta. Y sé que Dios me hizo con sus manos, y lo único que yo puedo hacer para honrar eso es tratar las cosas que creo también con mis manos.

¿Qué papel tiene Dios en su carrera? Mi carrera, y todo lo que estoy viviendo, es el resultado de mi relación con Dios, de perseguirlo a él y él mostrarme uno a uno los pasos. Me gustaría decir que es por mi talento, pero en realidad sé que soy un reflejo de una luz que no me pertenece.

“Mis manos son el vehículo que lleva todo lo que siento dentro de mí a la vida de otras personas”

¿A qué le gusta cantarle? A lo que siento, desde la honestidad. En este momento de mi vida no puedo hacer otra cosa que no sea celebrar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Estoy enamorado, me siento vivo por dentro, y mis canciones son testimonio de eso.

¿Es una especie de recorrido por sus propias experiencias? Sí. Yo no recurro a la ficción a la hora de escribir, creo que la vida cotidiana y sus pequeños detalles son mucho más material cinematográfico que la ficción. Mis canciones son fotos reales de lo que estoy viviendo y sintiendo hoy.

¿Qué no tiene cabida en sus canciones? En mi música no cabrían nunca cosas que no sean honestas. Lo único que siempre he prometido con mi música ha sido honestidad. No sé si puedo asegurar toda la vida calidad o éxito, pero lo que sí puedo prometer es honestidad. Todo lo que no sea real para mí, no cabe en mi música.

“Mi carrera y todo lo que estoy viviendo es el resultado de mi relación con Dios”

¿Es importante nunca perder de vista los orígenes? La originalidad viene de origen, ¿no? Quien no tenga claro sus orígenes no va a poder ser nunca original. Es importante saber que el fruto es producto de la semilla y de la raíz.

Es uno de los autores de Sin pijama, el tema de Becky G y Natti Natasha que, a priori, no tiene nada que ver con usted. ¿Se escribe igual para uno mismo que para otros? Cuando lo haces para otro artista lo primero es que respetes su identidad, no puedes hacer que se disfrace de ti. Es más un oficio de personificación, te permites ser esa persona por un momento. Trato que mi esfuerzo sea todo para que dentro de él salgas cosas que no habrían salido sin las llaves de mi opinión. Cuando escribes para alguien, lo haces desde su lugar, no desde el tuyo.

“Las cosas más bonitas de la vida pasan al otro lado de la vulnerabilidad”

¿Cuesta desnudarse ante el público, admitiendo, por ejemplo, sus imperfecciones? Las cosas más bonitas de la vida pasan al otro lado de la vulnerabilidad. No me avergüenza mostrar mis debilidades en mis canciones, me siento orgulloso de ellas y la manera en la que las digo me debilitan menos. Cuando las escondes, te consumen.

El artista colombiano Camilo. JORGE PARÍS

¿Sigue habiendo machismo en la música? El machismo es una vaina que está viva, aunque no nos demos cuenta. Utilizamos un código que, aunque no nos demos cuenta, es machista. Lo que no puede pasar es que nos quedemos callados. Es una conversación que tengo con todas mis amigas. Les digo que me hagan saber si digo algo que es o que suena machista. El gran cambio que estamos esperando no es una cosa lejana y gigante que alguien decidirá. No. Es un cambio liviano y cotidiano que sumamos desde lo minúsculo. Aparte de mis canciones y mi música, procuro que el cambio nazca de una transformación en mí.

Tiene una canción junto a Eva Luna, su mujer. ¿Cómo es trabajar en pareja? Yo con Eva Luna nunca siento que estoy trabajando, aun cuando lo estamos haciendo. En esta canción ella disfrutó un montón y para mí fue fantástico estar junto a ella. Eva Luna sabe lo que quiere, y no necesitamos imponernos de ninguna manera cuando estamos trabajando. Es tan bonito celebrar la identidad del otro que nunca chocamos.

“No me avergüenza mostrar mis debilidades en mis canciones, me siento orgulloso de ellas”

Haciendo un guiño a su hit, ¿cree que tiene vida de rico? Yo sí, por supuesto. Vivo una vida de lujos. Tengo el lujo de hacer lo que amo, de escribir las canciones que me gustan, de viajar a lugares increíbles, de tener amigos que me cuidan y me quieren por quien soy, de tener a mis padres sanos, de tener una relación viva con dios, de tener mi casita… Si eso no es vida de rico no sé lo que es.

Entonces, ¿no extraña nada de su vida anterior a la fama? ¡Sí, muchas de cosas! Extraño mucho tener tiempo libre.

¿Ropa cara es una crítica a este mundo de apariencias y postureo? Es un montón de cosas. Entre ellas, una crítica a mí mismo cuando se me pasa por la cabeza querer disfrazarme de una cosa que no me es natural. Critico un episodio mío pasado de cuando muté por amor. A veces uno negocia consigo por encajar, y eso es lo que critico en la canción.

“Ser muy honesto y abrir las puertas de tu casa tiene sus pros y sus contras, pero es un coste que decidimos asumir”

¿Los diferentes ritmos del disco son para llegar a más público o forman parte de una evolución personal? Es una exploración de sonidos que forman parte de mí. Colombia es un país muy diverso y hay una exploración ahí de raíces y sonidos míos. Era el momento de hacerlo, tenía ganas. Por eso no lo he hecho por conseguir nuevos públicos, sino para expresar esas cosas en mí que aún no he expresado.

¿Da miedo exponerse mucho en las redes? Son temporadas. Hay momentos en los que abres las puertas de tu casa y días en los que te apetece quedarte en tu casita en silencio… Hemos sido muy cuidadosos. Sí creemos que nuestra relación tiene un propósito, que es compartir cosas que sería posible hacerlo si no fuera a través de nuestra relación, pero también un montón de lugares que son muy nuestros y a los que solamente tenemos acceso nosotros. Ser muy honesto y abrir las puertas de tu casa tiene sus pros y sus contras, pero es un coste que decidimos asumir.

“Amo España. Cada vez que ve que se asoma en el calendario la posibilidad de venir me emociono mucho”

Ganador de un Latin Grammy, ¿cree que hay algo que se asemeje a eso? Hay cosas que se parecen a ganar un premio. El otro día, en un plató de televisión, fuera, con lluvia y frío, estaba un padre con el teléfono móvil y al otro lado su hijo pequeño, enfermo de cáncer. Pues se las ingenió para que el móvil me llegara al camerino y así pudiera conversar un rato con el niño. Me dijo que escuchaba mis canciones y que le inspiraban ganas de vivir, de bailar y de aprender a tocar el piano. Eso no se le parece a Grammy, pero es mucho más interesante, bonito y se sabe mejor que uno.

camilo El músico y compositor colombiano, de 27 años, debutó en 2008, después de ganar ‘Factor X’ en 2007. Sin embargo, no fue hasta años después cuando su fama se tornó mundial con ‘hits’ como ‘Tutu’ -Grammy Latino a canción pop de 2020-, ‘El mismo aire’ o ‘Por primera vez’, todos de su primer disco. Ahora vuelve con ‘Mis manos’, que contiene los archiconocidos ‘Vida de rico’, ‘Bebé’ y ‘Ropa cara’.

¿Se siente querido en España? Amo España. Cada vez que ve que se asoma en el calendario la posibilidad de venir me emociono mucho. España me ha recibido y me ha adoptado con una calidez que no imaginaba que fuera posible. Estamos muy lejos, tenemos un océano gigante que nos divide, y siempre pensé que en él podían ir cayéndose las canciones, pero no, España me ha tenido un puente enorme y me ha recibido con mucho amor. El recibimiento de España me cambió la carrera y la vida.

¿Hay en el horizonte alguna colaboración con un artista español? He colaborado ya con varios artistas españoles a los que admiro muchísimo, así que no puedo decir que tengo frustración en ese sentido. Pero llegarán más canciones y sucederá.