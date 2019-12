Camila Cabello culpó a la ignorancia por sus comentarios racistas

Camila Cabello está en tremendo lío por sus errores del pasado. Y es que la cantante enfrenta una gran polémica, ya que se encontraron unos mensajes en los que la joven hace comentarios racistas en contra de la comunidad afroamericana.

A través de su cuenta de Instagram, Camila publicó un largo mensaje referido a unos comentarios que tuvo hace un tiempo y que estuvieron dirigidos a sus excompañeras de Fifth Harmony.

En estos mensajes que fueron filtrados de unas conversaciones de WhatsApp, Camila usaba términos racistas contra el grupo de jóvenes con las que formó parte de la banda que la hizo conocida.

Y si bien en un principio negó que se tratara de comunicaciones reales, luego tuvo que admitir la autenticidad de estas.

“Cuando estaba más joven usé un lenguaje que hoy me avergüenza y que lamentaré para siempre, no tenía educación y era ignorante, pero cuando aprendí de la historia, el peso y el verdadero trasfondo de este lenguaje hiriente, me dio vergüenza de haberlo usado. Me disculpé en ese entonces y me disculpo ahora de nuevo. Nunca podría herir a alguien intencionalmente y me arrepiento desde el fondo de mi corazón”, escribió Camila en Twitter.

La cantante agregó: “Ahora tengo 22 años y soy adulta, he crecido y he aprendido a ser más consciente. Estos errores no representan la personas que soy. Yo represento amor y mi corazón nunca ha tenido una onza de odio”.