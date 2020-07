Cameron Diaz lanza una marca de vino “limpio” hecho con uvas españolas

Esta es la segunda aventura empresarial de Diaz en el mundo del bienestar. En octubre pasado se conoció que la artista había invertido en la firma Modern Acupunture además de escribir los libros The Body Book y The Longevity Book, publicados en 2013 y 2016, respectivamente.

“Siempre he creído que la clave del bienestar es el equilibrio. Crear un vino limpio que está lleno de cosas buenas y libre de docenas de ingredientes desconocidos extra me ayuda a encontrar ese balance cuando estoy disfrutando una copa de vino”, expresó la artista al presentar la marca, que ofrece un vino blanco y otro rosé.

You May Also Like