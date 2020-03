Cambios y cierres en las bibliotecas panameñas

La Binal, ubicada en el corazón del Parque Recreativo Omar, funcionará de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y no contará con servicio en los centros de acceso a internet, detalló la institución educativa en un comunicado. “Se agradecerá a los usuarios seguir las indicaciones que reciban al llegar a la biblioteca. Las disposiciones se están tomando para poder cumplir con las medidas de higiene efectivas y así cuidar la salud de todos”, explica la nota.

