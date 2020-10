Cambios organizacionales y la transformación del INA

El propósito de brindar una oferta académica y herramientas integradas que garanticen la modernización de la agricultura familiar y comercial y “elevar el perfil del profesional técnico”, no es algo superficial, es una modificación de forma y fondo que implica dar velocidad y prioridad a los cambios. No más planes; liderazgo, recursos financieros, capital humano y redefinir las líneas de desarrollo que demanda el mercado.

Todo cambio implica evaluar el presente y determinar un futuro que sea relevante y satisfaga los objetivos trazados y tener una visión; para no ir sin un rumbo fijo, que, de lo contrario, se estaría a la deriva y eso implicaría la no supervivencia de la misma.

