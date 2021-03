Cambios en la zafra tributaria

Todo lo anterior a nuestro criterio, significaría que no existe el período de prórroga de un mes para la presentación de las DJR, según el artículo 710 del Código Fiscal y en relación al período tributario 2020. Sin embargo, para el pago de los impuestos que se causen y deban pagarse al 30 de marzo de este año, no se ha establecido una prórroga para realizar el pago. Siendo estos, los que se liquidan con la DJR, el Impuesto sobre la renta causado y el Impuesto de aviso de operación.

