Cambios en horario de toque de queda en Panamá y San Miguelito ante aumento de contagios

Mientras que en Chiriquí se levantó la medida de restricción de cuarentena total en el distrito de Remedio, el resto de la provincia se mantiene con el toque de queda de lunes a sábado desde las 10:00 p.m., hasta las 4:00 a.m. El domingo es de cuarentena total y no se permite jornada laboral ni movilidad desde las 10:00 p.m., del sábado hasta las 4:00 a.m., del lunes.

