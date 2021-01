Cambios desde la realidad | La Prensa Panamá

Los cambios parten del análisis de la realidad; aunque los resultados nos divisaran perspectivas negativas, al menos sabemos donde nos encontramos y no evadimos la responsabilidad de trabajar para transformarlas. Sin embargo, a ciencia cierta, ninguna realidad es tan oscura como para no potenciar una pequeña luz, una pequeña idea, un pequeño entusiasmo capaz de proyectar esperanza al presente que estamos viviendo.

Si quienes evalúan son los magnates de los supermercados, los intocables banqueros, los productores de aguardiente y los grandes consorcios de los medicamentos del año que pasó, no se podrán quejar. ¡Qué bien suena la bolsa llena y qué mal la que no tiene nada!

