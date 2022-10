Cambios al presupuesto de 2023 no cubren las necesidades de las entidades de salud

Las instituciones de salud fueron algunas de las grandes perdedoras en los ajustes al presupuesto general del Estado para 2023 que propuso la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el pasado jueves.

Así lo revela un análisis a la resolución de la comisión legislativa donde constan todos los cambios que le sugirió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En total, la comisión recomendó incrementos por $459 millones 416 mil 283 a 36 entidades del sector público.

De ese monto, según la propia resolución, $391 millones 21 mil 769 serán financiados con la adquisición de más deuda. El resto provendrá de ingresos propios o de capital de algunas entidades y de aportes al fisco por entidades como la Zona Libre de Colón, la Autoridad Marítima de Panamá y el Registro Público, entre otras.

Los números

Instituciones clave para el funcionamiento de los servicios públicos de salud, como el Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto Oncológico Nacional (ION), no lograron el apoyo para el presupuesto solicitado para el otro año.

Por ejemplo, el Minsa, en la vista presupuestaria ante la Comisión de Presupuesto, solicitó un incremento de $430 millones 495 mil 446. Los diputados optaron por recomendar un incremento, pero de solo $46.5 millones, poco más del 10% de lo que solicitaron, principalmente. En total, el Minsa contará con más de $2,500 millones para el 2023.

Mientras que originalmente el ION solicitó $83 millones para el 2023. El MEF se los bajó a $60 millones, por lo cual pidieron una reconsideración de $10 millones adicionales. Aníbal Villareal, subdirector de esa institución de salud, dijo al momento de sustentar el presupuesto que podían sacrificar los montos de inversión, pero sin los dineros necesarios para funcionamiento no podrían seguir brindado el servicio de atención.

En la resolución, la Asamblea no contempla un incremento para el Oncológico. Deberán operar con los $60 millones que les recomendó el MEF.

Mientras que la CSS solicitó que se les incrementara $451 millones, pero la Comisión de Presupuesto resolvió no apoyar esta petición.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación logró que los comisionados abogaran ante el MEF por los $8 millones 640 mil 700 que solicitó.

Las favoritas

Los millonarios ajustes recomendados a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y la Dirección de Asistencia Social (DAS), que reemplazó al antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), van más allá de lo que sus jefes pidieron en las vistas presupuestarias.

Por ejemplo, el DAS, entidad que está bajo el mando de Francisco Israel Rodríguez, solicitó $16.6 millones y la comisión recomendó al MEF que le otorgue $21.7.

Mientras que Mosley Ibarra, director de la AND, no solicitó a la comisión que aumentara su presupuesto. Sin embargo, envió una petición a la Asamblea para sustentar por qué necesita $13 millones 515 mil 956 adicionales. No obstante, la comisión solicitó al MEF que le de $64 millones 358, más de cuatro veces lo solicitado en la carta de Ibarra. La AND contaría con un presupuesto total de $343.1 para 2023.

Pocas entidades contaron la suerte de la DAS y la ADN. En esa lista está el Ministerio de Obras Públicas, quien pidió $21 millones 200 mil adicionales. La Comisión de Presupuesto recomendó al MEF que le dé $48 millones 300 mil extra.

Entidades educativas

A ninguna de las entidades educativas se le recomendó el incremento solicitado. No obstante, sí se les aprobó algún tipo de aumento. Por ejemplo, el Ministerio de Educación pidió $262 millones 164 mil 42, pero la Asamblea recomendó $26 millones 740 mil adicionales.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), que dirige Etelvina Medianero de Bonagas, gestión que ha estado en el centro de las críticas, solicitó $5 millones adicionales y la Asamblea le recomendó $4 millones.

La Universidad de Panamá pidió un incremento de $22 millones 628 mil 564. De esos, la comisión le gestionó $11 millones 550 mil. La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) solicitó $4 millones 970 mil más. Sin embargo, solo le aprobaron $50 mil. En tanto que la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) solicitó un incremento de $5 millones, pero la Asamblea resolvió recomendarle un alza de $1.5 millones.

En este momento, la mencionada resolución está en manos del Ejecutivo, órgano que debe tomar una decisión en Consejo de Gabinete. La Asamblea Nacional debe aprobar el Presupuesto General del Estado 2023 antes que termine el 2022. No obstante, el presente periodo de sesiones ordinarias acaba el próximo lunes 31 de octubre.





