Cambios al ‘Código Electoral’ irán a la Asamblea Nacional en febrero

También aprobaron que los partidos que pacten alianzas no podrán reservar espacios que excedan el 40% de los cargos que deben ir a primarias. Eliminaron la figura de la doble postulación, es decir, los candidatos se pueden postular para un solo cargo. Las primarias de las agrupaciones políticas, de acuerdo con lo aprobado por la CNRE, se celebrarán en junio de 2023, pero se convocarán cuatro meses antes. Estas elecciones internas se harán en un mismo día. Y se acordó que los candidaturas que no sean electas en primarias serán definidas en julio, y las postulaciones por alianza en octubre de 2023.

You May Also Like