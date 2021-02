Cambios a la Ley Electoral y nuevas reglas en los circuitos

Entre los cambios propuestos figuran: las empresas contratistas del Estado no podrán donar a candidatos, tampoco se permitirá aportes de personas y empresas condenadas por corrupción, blanqueo y otros delitos. Entre las modificaciones también está la eliminación del fuero penal electoral para los políticos, solo tendrán derecho al fuero laboral. No se permitirán las postulaciones a más de un cargo de elección, mientras que las alianzas tendrán que integrarse entre julio y septiembre de 2023.

You May Also Like