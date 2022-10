Cambios a la ley de la Contraloría debilitarían su función fiscalizadora

Además de coincidir con los magistrados de Cuentas, Silva dijo que le preocupa un artículo que dice que el presupuesto de la Contraloría no puede ser inferior al del año anterior, ya que no es lo mismo un período fiscal en el que se organiza, por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda, que el resto de los años.

Su colega Del Rosario reforzó la necesidad de que se busque una redacción para tratar de atenuar el impacto negativo que tendría esta decisión si pasa el segundo y tercer debate y el presidente, Laurentino Cortizo, la sanciona. Del Rosario dijo que no se puede quitar responsabilidad al funcionario porque generalmente la primera línea de defensa de los imputados es que la Contraloría les refrendó el contrato. Además, explicó que si quitan los verbos “controlar” y “fiscalizar” de la ley ni el director de Recursos Humanos podría fiscalizar que los funcionarios lleguen a la hora al trabajo ni el director de Transporte podría evitar que los funcionarios no abusen del uso del combustible.

You May Also Like