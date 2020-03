Cambio en educación ¿para qué?

De que vale preparar científicos si estos no van a trabajar para el bien común sino para satisfacer sus intereses personales de enriquecimiento. Es ahí donde reside la causa del problema social moderno. El egocentrismo nos oscurece la visión de un mundo que requiere de la participación de otros en la construcción social. Concentrar riqueza es una buena expresión de esta condición provocando la exclusión de las grandes mayorías en su justa distribución y promoviendo las desigualdades sociales que hoy viven nuestras sociedades. Mientras esto no se corrija, aumentar el tamaño del pastel no resuelve el problema de su distribución desigual.

Sin embargo esto no es suficiente. Decir que la educación es importante y que debemos prestar atención a sus problemas, nada dice sobre cuáles son sus mayores debilidades y por ello sobre donde debemos implementar los correctivos que esta requiere. Entusiasmados por el deseo de hacer algo, sin saber por qué y para qué, puede contribuir al aumento de la frustración que hoy vivimos ante una educación que no represente el cambio de paradigma que la sociedad está exigiendo.

