Cambio Democrático adeuda más de $422 mil a la CSS; diputada Ábrego pide a Roux hacerle frente a estos pagos

“Debo informarles que de acuerdo a los registros que tenemos el partido Cambio Democrático tiene una deuda en la Caja de Seguro Social por 422 mil 596 dólares con 56 centavos. Esto es producto de una auditoría que se hizo, y yo me imagino que el amparo era contra una sanción que impuso la Caja de Seguro Social por 25 mil dólares por no afilición por parte del empleador y simulación de acto jurídico de enero de 2010 a octubre de 2015”, indicó Lau Cortés.

