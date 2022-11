Cambio de horario en Estados Unidos: ¿en qué estados, cuándo y cómo queda el horario de invierno? | Internacional

Fue en 1960 cuando el Congreso definió las fechas de inicio y término del horario de verano para todo el país. Sin embargo, al no tratarse de una reforma federal, en esa década algunos estados optaron por no seguir la medida por razones comerciales y geográficas, como es el caso, por ejemplo, del estado de Arizona. Indiana también era ajeno a la normativa de cambio de horario hasta 2006, cuando el estado decidió modificar sus leyes.

El cambio de horario en Estados Unidos o Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés) ha mantenido su vigencia pese a que por décadas se ha planteado la posibilidad de suprimir esta acción para dejar una hora fija todo el año, así como ya han emprendido algunos países. La teoría reza que el objetivo de adelantar una hora durante el verano se suma al esfuerzo de ahorrar electricidad, al aprovechar mejor la luz natural del día. Sin embargo, esto no se ha podido comprobar y no hay certeza de la efectividad de dicha medida.

