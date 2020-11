Cambio climático y mano del hombre, una mezcla peligrosa

Para Bernal el problema es que habían personas viviendo muy cerca del río y por otra parte una actividad agrícola que no respeta el medioambiente. “Coincido en que las personas no deben habitar esta zona de riesgo, y hay que adecuar el cauce del río en Bambito”, remarcó.

A juicio de la representante de corregimiento, de no haber un lote o propuesta de reubicación concreta para estas familias, no saldrían de Bambito y ocurriría lo mismo que en 2014, cuando hubo un desastre parecido en la comunidad de Las Nubes, en Cerro Punta, y todo quedó en el olvido.

