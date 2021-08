Cambio climático, un problema urgente que la sociedad debe atender

“Si crees que existe el cambio climático, por consiguiente debes creer también que tendremos que vivir en un mundo muy distinto porque no hay recursos disponibles para sostener los niveles de consumo actuales. No hay forma alguna de mantener ese comportamiento del ser humano porque no es sostenible en el tiempo”, señala Verde.

Juan Verde, experto y líder global en desarrollo sostenible, afirma que existe una oportunidad para cambiar el rumbo tomando acciones urgentes y decididas. “De acuerdo con los científicos, nos quedan tan solo entre siete y ocho años para llegar a un punto de no retorno, donde ya no habrá forma de remediar el problema y donde tendremos que aprender a vivir en un mundo muy distinto. Por ello, estamos en un momento coyuntural que nos llama a tomar, con inmediatez, las mejores decisiones frente al futuro del planeta”, asegura el especialista a La Estrella de Panamá.

