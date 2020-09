Cambio Climático, ¿Un fenómeno reversible?

Ya sabemos que no es posible frenar el calentamiento global y, por ende, el cambio climático. Igual, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para proteger nuestro medioambiente. Urge evitar acelerar o desacelerar los ciclos. Hay que vivir en armonía con la naturaleza, respetando su evolución natural. Esta evolución incluye fenómenos como la extinción o aparición de nuevas especies; el deshielo de los polos y el aumento de las temperaturas. La juventud está preocupada por el cuidado de la casa común, ha alzado su voz y seguirá luchando. El esfuerzo colectivo debe dirigirse, a utilizar con responsabilidad y sostenibilidad económica y ambiental, los recursos de todos. Lo que hoy hacemos, no debe afectar nuestra casa. La tierra es nuestro hogar. Cuidémosla.

El incremento de la población mundial y las actividades humanas resultado de dicho incremento, influyen en la aceleración del calentamiento global. Hay repercusiones muy preocupantes y amenazantes para la sociedad moderna. Aunque comprensible, la intención de frenar el calentamiento global no es realista. Aún si no existiera contaminación ambiental ni emisiones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global seguiría su curso.

Gran parte de la población mundial considera que el cambio climático es causado única y exclusivamente por la contaminación ambiental y los gases de efecto invernadero, producto de las actividades humanas. No es totalmente cierto. Lo que desconocen muchos es que, en realidad, el cambio climático es consecuencia de un proceso completamente normal y cíclico que tiene el planeta Tierra, cada miles de años. Esta confusión puede deberse a la interpretación de muchos como sinónimos de dos términos que aparentan tener un mismo significado. Cambio climático y calentamiento global no son sinónimos.

