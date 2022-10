Cambio climático golpea a 189 millones de personas al año

Por su parte, el profesor Saleemul Huq, director del International Centre for Climate Change and Development en Bangladesh, que ha asistido a todas las COP de las tres últimas décadas, ha lamentado la resistencia de los países desarrollados a todos los intentos de los países vulnerables de debatir sobre las pérdidas.

No obstante, Walsh cree que no es demasiado tarde para actuar, por lo que ha apelado a la COP27 a pactar la financiación para responder a las pérdidas y daños. Un resultado ambicioso será fundamental, no solo para quienes lidian con los impactos del cambio climático en los países en desarrollo, sino también para mantener la confianza y la credibilidad, ha sentenciado.

Así se desprende del informe ‘The Cost of Delay´´, elaborado por Loss and Damage Collaboration, un grupo de más de 100 investigadores, activistas y responsables de políticas, entre los que se encuentra Oxfam Intermón.

