Cambio climático, coronavirus y fiscalidad digital en la reunión del G20

“No creo que haya un solo país, sea o no parte del G20, que no crea en la importancia de conservar el medioambiente y en dar todos los pasos necesarios para responder al denominado cambio climático”, indicó en la rueda de prensa posterior a la reunión el ministro de Finanzas anfitrión, Mohamed al Yadaan.

Pero el tema llamado a ser estrella de la reunión no opacó otros asuntos que forman parte de una agenda en desarrollo que alertó sobre la necesidad de dar soluciones individualizadas a los países endeudados y que destacó la urgencia de no dejar a nadie atrás en la era digital.

