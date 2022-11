Cambiar la ciudad: Carlos Eduardo Rodríguez

Con esta opción es posible frenar el aumento de la carga de automóviles en los barrios y la ciudad en general haciendo posible seguir ofertando viviendas, oficinas y comercio en el centro urbano con una reducción del 30% y 40% del costo del edificio por omitir la construcción del parqueo, se incentiva el uso del transporte público y existe la oportunidad de iniciar el fomento de una cultura de movilidad urbana a través de medios de transporte no motorizados como el caminar y utilizar la bicicleta. Esta modificación no impediría que se sigan ofreciendo estacionamientos, pues si el negocio del promotor inmobiliario es ofertar metros cuadrados con parqueos, también puede hacerlo.

You May Also Like