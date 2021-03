Cambiar el nombre del Maracaná por Pelé divide a Brasil

“No tiene sentido eliminar el nombre de mi abuelo”, dijo Neto el lunes. “Si no fuera por Mario Filho, no habría un Maracaná y habría un estadio de 70.000 personas en una distante región”.

El gobernador tiene hasta la próxima semana para decidir. Su portavoz Denise Ribeiro informó a la Associated Press que el gobernador no ha tomado una decisión.

