Cambiar de anestesia general a local puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

Reconocen que no todos los procedimientos quirúrgicos pueden cambiarse fácilmente a anestesia local pero señalan que, “aunque no hay datos definitivos que puedan proporcionarnos la contribución específica de los gases anestésicos a los gases de efecto invernadero en todo el mundo, los estudios estiman que los sistemas de salud generalmente son responsables del 5-10% de las emisiones contaminantes nacionales y los gases anestésicos en el Estados Unidos contribuye a aproximadamente el 50-60% de la huella de carbono de un quirófano”.

“Este ciertament e no es un análisis completo ya que no hemos calculado cómo la fabricación de agentes anestésicos regionales o el impacto de los plásticos involucrados en los kits anestésicos regionales podrían afectar la tierra en comparación con los anestésicos volátiles”, reconocen.

