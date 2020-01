Camarón legislativo favorece a delincuentes de alto perfil

“Se está desvirtuando el proyecto. Ahorita estamos permitiendo que tal vez esos que atacan a los menores no tengan trabajo comunitario, pero le estamos dando un colchón enorme a todos los otros delincuentes de cualquier delito considerado como grave, siempre que luego de un acuerdo de pena o de una condena, le pongan una pena que no exceda los cinco años de prisión”, precisó.

You May Also Like