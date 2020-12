Cámara Marítima pide aplazar a febrero recepción de ofertas para operar puerto

Un empresario vinculado al sector portuario, que prefirió no identificarlo, advirtió que estas modificaciones a la ligera generan suspicacia y recordó la licitación de operación y mantenimiento que se adjudicó en 2012 para el astillero Balboa y que luego resultó en un fracaso porque el concesionario no pudo cumplir con todo lo que se comprometió y que señalaba en el contrato.

