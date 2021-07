Cámara Marítima exige mejores condiciones al Gobierno

Clément aseguró que no a toda la industria le va bien. “Las industrias marítimas auxiliares (reparaciones navales, búnker, servicios de avituallamiento) están afectadas. Nuestra industria no son solo líneas, puertos y agencias de carga, hay otra gama de negocios que forman parte de nuestro sector que no han podido estabilizarse”, manifestó.

