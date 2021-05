Cámara Marítima de Panamá escogerá nuevo presidente y junta directiva

Es importante destacar dentro de esta elección, la participación de tres mujeres que se desempeñan como líderes dentro del sector marítimo y que se han postulado para el cargo de directoras. Se trata de Wendy Sagel de HUB Innovations Inc.; Yira Poyser de Bless Agency Marine, S.A. y Carmen Márquez de CMA CGM PANAMA INC.

