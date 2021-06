Cámara de comercio tableña pide al Gobierno una jornada masiva de vacunación para Los Santos

Recientemente, las autoridades santeñas pidieron que el toque de queda se aplique de lunes a viernes, en horario de 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. Además, proponen que este horario, desde el sábado, sea desde las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del lunes.

You May Also Like