Cámara de Comercio solicita con urgencia plan de reactivación que establezca prioridades

Indicó que los ingresos del Estado han bajado considerablemente, sin embargo, no se comenta sobre el comportamiento de gastos que no ha tenido el mismo comportamiento que los ingresos y hay que hacer ajustes.

“Existe suficiente incertidumbre económica y no necesitamos crear más incertidumbre que afecta la inversión, vía leyes que no están alineadas con la prioridad que es generación de empleos. Se necesita tener un mensaje claro por parte del Ejecutivo en cuanto a las prioridades”, dijo.

