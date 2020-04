‘Cámara de Comercio’, semanas cruciales contra al COVID-19 en el país

Como se sabe, el período de incubación del virus, en el cual los síntomas no son visibles, es altamente contagioso, puesto que es imposible saber si somos focos posibles de transmisión de la pandemia. Es imperante que sigamos las fórmulas recomendadas para prevenir el contagio comenzando por permanecer en casa si no nos necesitan en una tarea de bien público, y aún más importante, practicar los hábitos de higiene indicados.

Muchos ciudadanos parecen no ser conscientes de esa realidad y continúan poniéndose en peligro de ser contagiados y enfermar a los suyos, al no hacer caso a las normas establecidas para observar la dispuesta cuarentena nacional. Con relación a dichas medidas, subrayamos el uso responsable de los salvoconductos autorizados.

