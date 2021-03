Cámara de Comercio clama por licitaciones de energía

Añade que por la naturaleza de las condiciones climáticas nacionales se hace necesaria una matriz energética diversificada entre fuentes renovables y térmicas. “Las plantas térmicas permiten asegurar el suministro de energía constante, dado que pueden responder de manera inmediata cuando hay fallas o condiciones climatológicas no favorables, como es la época seca”. Las fuentes renovables no convencionales, como eólica y solar, no son reconocidas como potencia firme debido a que el viento y el sol solo son constantes en la temporada seca.

