Cámara de Comercio cataloga de desmedido el cambio de último momento al ‘Código Penal’

El pasado 1 de febrero diferentes sectores pidieron al presidente Laurentino Cortizo que vete parcialmente el proyecto de ley No. 91, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para permitir que los condenados a penas que no excedan los cinco años de prisión –con excepción de los que cometan delitos sexuales contra menores– sean beneficiados con una pena sustitutiva de libertad y trabajo comunitario.

