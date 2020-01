Cámara de Comercio califica como injusta y arbitraria la aparición en lista de paraísos fiscales de Francia

El gremio señala que hay otras jurisdicciones que han sido calificadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con resultados inferiores a Panamá, pero que “por razones políticas no califican de igual forma”, mientras a Panamá se le tilda de jurisdicción de “alto riesgo”. “Hay que tener en cuenta que en listas como la aludida pesan tanto elementos de castigo como geopolíticos, convertidos en instrumentos de presión para hacer prevalecer intereses no siempre coincidentes con los del país”.

