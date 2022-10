Cámara de Comercio: Autoridades están alejadas de las necesidades de la sociedad

De acuerdo con el gremio empresarial, atender el estado de la infraestructura nacional, no sólo es un deber del Estado para que los diferentes actores de la sociedad puedan llevar adelante sus actividades cotidianas; si no que también en la medida que se atiendan y mantengan estas obras públicas se generarán las tan necesarias plazas de empleos formales que ayudan a la recuperación sostenible del país, y mejoran la situación personal y familiar de los ciudadanos.

You May Also Like