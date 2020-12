Camacho: ‘Si no hay para el pueblo no habrá paz en el Gobierno’

El vicepresidente de RM, Francisco Ameglio cuestionó las decisiones desacertadas del gobierno que el lugar de tomar en cuenta a los diferentes sectores y gremios del país ha preferido tomar ¨malas decisiones rápido y buenas decisiones lento y el vicepresidente Carrizo desenfocado de sus prioridades no entiende que su prioridad debe ser proteger la vida de las personas sin destruir la economía del país y no se ha dado cuenta que él es el asesor de Cortizo, quien se encuentra desaparecido y los panameños nos preguntamos quién dirige el barco?¨.

