Calviño estudia condonar a las empresas los créditos ICO creados para mitigar la crisis por la covid

Sin embargo, no solo las empresas que pidieron estos préstamos serán beneficiarias de las ayudas. En cualquier caso, Calviño solo auxiliará a las empresas que serían solventes si no fuera por el coronavirus. Sigue así el requisito que marca Bruselas: ayudar a empresas que no tuvieran problemas de solvencia en diciembre de 2019 . En general, se tratará de «ayudar a gente que pueda estar sobreendeudada entre otras cosas por los créditos», dicen en el ministerio de Calviño, donde apuntan como idea principal las relaciones de las empresas con los bancos.

