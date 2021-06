Calviño asegura que no hablado con Díaz del SMI y “no tiene noticias” de un acuerdo con Podemos en vivienda

“Yo no tengo noticias de que haya habido un acuerdo, pero espero que lo haya pronto (…) Es público que hay distintos puntos de vista y es obvio que hay que llegar a un acuerdo y que sea un proyecto de ley equilibrado. No se trata de poner un precio o regular o prohibir en un texto normativo, sino de actuar sobre distintos elementos del mercado”, ha subrayado.

Ahora bien, la vicepresidenta segunda ha insistido en que la subida del SMI debe ser compatible con el objetivo de no perjudicar la creación de empleo , en particular de los jóvenes, y confía en seguir aumentando esta renta mínima cuando lo permita la recuperación económica y del empleo. “Hicimos bien en ser prudentes en diciembre (respecto a la subida del SMI)”, ha señañado la vicepresidenta.

