Calles en condiciones intransitables en varias barriadas de Veraguas

LEE TAMBIÉN: Después de 60 días de paz, la muerte regresó a Colón y se llevó a un hombre Los afectados informaron que ya es casi imposible el tránsito vehicular en muchas de las barriadas y por más que se le haya solicitado a los responsables de las promotoras que atiendan el problema , ahora nadie resuelve. De acuerdo a Reyna Carvajal, moradora y dirigente comunitaria , dijo que se tuvo que hacer el cierre de la via para que las autoridades acudieran y vieran este asunto se esta saliendo de las manos porque so n muchos años de reclamo y aún a sí las promotoras siguen incumpliendo con los traspasos de las calles o carreteras cuando hacen los proyectos residenciales. La vía fue reabierta luego que el Ariel Rodríguez , Vicegobernador de la provincia, se presentara al lugar junto al director regional del Ministerio de Obras Públicas , ingeniero Zacarías Marín , a dialogar con los afectados en los residenciales con miras a buscar alternativas de resolver el problema.

You May Also Like