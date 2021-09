Calles dañadas en la ciudad de Panamá

El Ministerio de Obras Públicas informó que atienden las áreas más críticas de esta transitada arteria de la capital hasta que se complete el trámite de cesión del contrato a una nueva constructora —cuyo nombre no ha sido revelado—, luego de que la contratista presentara problemas financieros y no pudiera finalizar la obra, que comenzó en 2018 a un costo de $40 millones y que debía estar lista a finales de enero de 2020.

