Calle Arriba de Gatuncillo cuenta su verdad, había que poner orden y se logró

El Carnaval de Gatuncillo, en Colón, sigue dando qué hablar.

Luego de que el presidente de Calle Abajo de Gatuncillo, Bayron Hurtado, indicara que han sepultado a “la tuna con clase” por falta de permisos y apoyo económico para el desarrollo de las próximas fiestas carnestolendas.

En este sentido, Erick Bustamante, presidente de Calle Arriba de Gatuncillo 2020, indicó que se vieron obligados a presentar acciones legales en diferentes entidades gubernamentales para poder frenar muchos actos desleales.

El directivo partió diciendo que ni la Alcaldía de Colón ni la Junta Comunal tienen nada que ver con que a este señor se le negara los permiss y autorización para presidir dicha tuna.

Relató que en varias organizaciones se acercaron a este señor con el fin de llegar a acuerdos en pro del Carnaval. Sin embargo, eso no fue posible, ya que él se negó en varias ocasiones y otras los dejó sin respuestas.

Lea también: Peligra el Carnaval de Calle Abajo, hay problemas de plata, acusado se defiende

Por otro lado, un grupo de personas intentaron formar una nueva sociedad de Calle Abajo de Gatuncillo, por el bien de ambas tunas. “El señor en mención hizo todo lo posible haciendo cualquier cantidad de patrañas y artimañas para lograr que tanto la reina y la nueva organización que estaba en su momento flaqueara y desistieron. Ya que él no había sido convocado para formar parte de dicha sociedad y en efecto lo logró”, agrega.

Posteriormente, en el mes de septiembre oficialmente la organización que contaba con el aval de Calle Arriba se dio de baja, dejando un paso abierto para que nuevamente él administrara esta sociedad.

Es así como otro grupo de personas intentaron tomar las riendas de esta directiva y se volvió a repetir la historia. ¿Qué pasó?

La respuesta fue la siguiente… “En el año 2017 la reina de era Su Majestad Shakira Hurtado, hija del señor Bryan Hurtado. Tuvo un Carnaval deplorable, en decadencia y preocupante. Ella, siendo la hija del Sr. Bryan, siendo presidente ese año, simplemente decidió no salir el lunes Carnaval. Y fue la primera señal de que ocurriría, peores cosas y no nos equivocamos”.

Deudas superan los $4 mil

Bustamente afirma que “hasta el año 2019, que recibió patrocinios de empresas privadas, como también gubernamentales y también permisos alcaldicio para realizar las fiestas de Carnavales, sin dejar una inversión a nosotros, que sí sacamos reinas para que estas fiestas no se mueran. Simplemente los miles de dólares que él recibió en este Carnaval 2019 nunca fueron a parar en pro de su tuna y lo podemos manifestar con diferentes empresas con la que ellos mantienen deudas de Carnavales anteriores, como inversiones Búfalo, que es ventilado a los cuatro vientos. La cantidad de años que tienen sin pagar una deuda que supera los $4000. Este dinero no fue a parar a las arcas de la tuna de Calle Abajo, todo fue a su bolsillo personal”.

Entérate: El reemplazo de la beca universal llega a la Asamblea, viene el primer pago

A su criterio, un Carnaval no es montar eventos, un Carnaval es seguir las tradiciones para poder tener los eventos.

No obstante, “nosotros en vista de todas las cosas que habían ocurrido, decidimos presentarnos con esta preocupante y alarmante situación de que el señor había hecho lo imposible para seguir al frente de esta sociedad. Nos dirigimos al Consejo Municipal de Colón en donde los concejales, el honorable alcalde Alex Lee y los respectivos especialistas en leyes y derechos en Ciencias Políticas de Panamá aceptaron nuestra petición, de que cualquier tuna que no tenía reina, no se le pudieran otorgar los permisos y espacios correspondientes al Carnaval 2020 en adelante, ya hubiese siendo él o cualquiera de las personas aspirantes, debían presentar por delante a una soberana para dichos permisos”, señala el directivo de Calle Arriba.

Esa petición fue aceptada el día 12 noviembre de 2019 por votación unánime del Consejo. En consecuencia, el alcalde. por petición de Calle Arriba iba de Gatuncillo, y de igual forma el Consejo nombra a la vicealcaldesa, Gisela de Corrales, como encargada de los Asuntos de Carnavales en el distrito de Colón.

Chequea esto: Roberto Rivera: ‘En Panamá me bloquearon… estoy contento en Nex’

La organización cambió y se pusieron nuevas reglas del juego

También sumaron a las tunas y personal de la Junta Comunal de Nuevo San Juan, para conformar la nueva junta directiva del Carnaval de Colón que se realizará por primera vez este año en Gatuncillo, como sede provincial.

“Es lamentable que los intereses económicos se hayan interpuesto en una tradición tan bella por personas mezquinas, egoístas y ladinas, que solamente han sido un cáncer en esta tuna. Nos llama poderosamente la atención qué hablan de una persona natural como el señor Anel Corrales tenga contrato con nosotros. La verdad, nosotros tenemos contrato con Paty Sound Creation, no directamente con el señor Anel Corrales y cabe recalcar que el señor Anel también se ve afectado con la no realización de Carnavales en la tuna contraria, porque sabemos que la tradición es de dos tunas, pero no podíamos permitir que volvieran las malas jugadas, mal intencionadas y con egoísmos, ya que la propia tuna y el mismo pueblo no cree en este señor”, concluyó Bustamante.

Y se despidió invitando a los lectores de día a día a que disfruten de 4 días y 5 noches del mejor Carnaval de la Costa Atlántica, “con la mejor tuna de Colón, es decir, Calle Arriba de Gatuncillo donde la magia es real“.